Genk -

Vrijdagnamiddag werd aan de Italiaanse petanqueclub in Waterschei een herdenkingspaneel ingehuldigd voor Poolse, Oekraïense en Sovjet-Russische krijgsgevangenen. Die werkten van de zomer van 1942 tot aan het einde van de oorlog in erbarmelijke omstandigheden in de mijn van Waterschei.