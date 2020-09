Anderlecht heeft weinig moeite met Cercle en boekt eerste zege onder Kompany

De eerste overwinning onder Vincent Kompany als hoofdcoach is binnen voor Anderlecht. Het kende geen enkele moeite met Cercle en won met 2-0. Doelpuntenmakers Nmecha en Murillo bezorgden Kompany en co wat ademruimte na hun één op zes. Paars-wit versierde tal van kansen, de bezoekers zaten nooit in de wedstrijd. Het had makkelijk 4-0 kunnen eindigen, maar de afwerking liet soms te wensen over.