Dilsen-Stokkem -

Op de Rijksweg in Rotem is zaterdagnamiddag een limo betrokken geraakt bij een ongeval. Ter hoogte van de wegversmalling raakte het lange voertuig rond 16.15 uur een andere auto. Er was enkel materiële schade. Omdat er discussie was over hoe het ongeval gebeurde, stelde de politie een proces-verbaal op.