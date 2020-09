Hypermoderne villa in Heusden-Zolder: ramen die verdwijnen en zwembad met cabriodak

Heusden-Zolder -

In Heusden-Zolder staat een van de meest moderne villa’s van ons land, een optrekje dat niet moet onderdoen voor eentje in Hollywood. Ramen die in de grond kunnen verdwijnen, een binnenzwembad waar het dak open kan bij mooi weer, twee geacclimatiseerde glazen wijnkasten en een tuinhuis/showroom voor de auto: de meest moderne snufjes zijn hier aanwezig.