Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is “de eerste” om de mondmaskerplicht op school te kunnen afschaffen. Maar de mondmaskers waren een deel van het volledige akkoord dat het mogelijk heeft gemaakt de scholen algemeen te kunnen openen, zegt hij.

In het secundair onderwijs is het dragen van mondmaskers verplicht. Er zijn uitzonderingen voorzien, zoals tijdens de speeltijden en tijdens het sporten. Niet iedereen is fan van die mondmaskerplicht ...