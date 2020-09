Steven Van Gucht: “Versnelling van verspreiding coronavirus is verontrustend”

Ons land telt opnieuw meer dan 600 besmettingen per dag. “Verontrustend”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Uit de Sciensano-cijfers blijkt dat tussen 3 september en 9 september dagelijks gemiddeld 636 mensen besmet zijn geraakt, een stijging met 38 pct tegenover de week ervoor. De cijfers zijn al een week aan het stijgen, en de toename wordt steeds groter. “Een versnelling van de cijfers is geen goed teken. Het zou moeten stabiliseren. Die versnelling is verontrustend”, waarschuwt de viroloog van het gezondheidsinstituut.

Van Gucht dringt er daarom op aan om de belangrijke basisregels consequent op te volgen. “We moeten de discipline er in houden”, beklemtoont hij.

Overal stijging

Het reproductiegetal - een schatting van de besmettingsgraad - voor België bedraagt nu voor de periode van 6 tot 12 september 1,36. Zaterdag was dat nog 1,276. Als het reproductiegetal hoger is dan 1 breidt de epidemie uit, kleiner dan 1 krimpt ze.

Het aantal infecties stijgt in alle provincies, behalve in Namen. Het reproductiegetal ligt het hoogst in West-Vlaanderen (1,550) en Oost-Vlaanderen (1,438). In Limburg bedraagt het reproductiegetal 1,091, na Namen is dat het laagste van alle provincies.

Het aantal sterfgevallen daalt wel nog: met 18 procent tussen 3 september en 9 september naar gemiddeld 2,6 per dag. Het totale aantal sterfgevallen ligt nu op 9.923.