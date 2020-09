Kitten overgoten met lijm gevonden in gracht

De vrijwilligers van de Poezencentrale Mol hebben wat dierenleed betreft al veel gezien, maar soms kan het toch nog erger. In een gracht aan de Klaverstraat in Mol werd zaterdag een jong katje aangetroffen. Het diertje was in keukenrol en een soort zakdoek gewikkeld en daarna in een zak gestopt. Het kitten was bovendien overgoten met lijm. Het rilde van de koude, honger en pijn.