Op sociale media is ophef ontstaan nadat beelden op TikTok verschenen van dronken jongeren die zich door een zelfrijdende Tesla laten vervoeren. In de video, die intussen al talloze keren werd bekeken, drinken de jongemannen alcohol terwijl ze luidkeels meezingen met de radio. Hoewel er niemand achter het stuur zit, haalt het voertuig snelheden tot 95 km/u. “Wanneer je auto een betere bestuurder is dan jij”, aldus het bijschrift van de video.