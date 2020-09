LIVE. Sint-Truiden brengt eerbetoon aan vele coronaslachtoffers

Sint-Truiden - In Sint-Truiden, een van dé broeihaarden van de eerste coronagolf, worden alle slachtoffers van het dodelijke virus herdacht. Om die slachtoffers te herdenken heeft de stad aan de rozentuin in het Speelhof een stilteplek ingericht als blijvende herdenkingsplaats. De herdenkingsplechtigheid kan je hier live volgen vanaf 11 uur.

Sint-Truiden had in de periode tussen half maart en half juli 275 overlijdens te betreuren. Een groot aantal van hen stierf aan het coronavirus. Een van hen was Anita, een kerngezonde vrouw van 55 die besmet raakte. Haar man Freddy zag haar voor het laatst toen hij haar in de auto van zijn dochter zette die Anita naar het ziekenhuis bracht. “Ze maakte geen enkele kans”, vertelt hij.

