Twee kersverse aanwinsten bezorgen Newcastle uitzege bij West Ham

Newcastle heeft op de openingsspeeldag van de Premier League met 0-2 gewonnen van West Ham. Beide doelpunten werden gescoord door nieuwkomers. Aanvaller Callum Wilson kwam nog maar in september over van Bournemouth voor een prijskaartje van 22 miljoen, middenvelder Jeff Hendrick kwam een paar weken vroeger transfervrij over van Burnley.