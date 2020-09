Atlético-coach Diego Simeone test positief op coronavirus

Diege Simeone heeft zaterdag positief getest op COVID-19. De Argentijnse coach van Atlético Madrid vertoont geen symptomen en zit thuis in quarantaine.

Vrijdag werden de spelers en staf nog getest op corona nadat ze terugkwamen van een trainingskamp. Die tests leverden uiteindelijk één positief resultaat op, trainer Diego Simeone. Hoewel La Liga dit weekend van start gaat, zal Simeone geen wedstrijd moeten missen. Atlético speelt zijn eerste wedstrijd pas op 27 september omdat het in augustus nog actief was in de Champions League.