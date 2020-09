Hoe konden die BV’s “zo dom zijn”? Een catfish ontmaskeren is moeilijker dan je denkt

Hoe konden ze zo dom zijn? Het is een vaak gehoorde vraag deze week. Maar wat de drie BV’s overkwam, kan iedereen overkomen. Mensen zoals catfish ‘Eveline’, de man(nen) en/of vrouw(en) die de BV’s in de val lokte(n), ze zijn met velen. Ze doen zich op het internet voor als iemand anders om je geld of gênante beelden af te troggelen. En dat doen ze gewiekst. Maar door alert te blijven, kan je ze herkennen.