Mo Salah bezorgt Liverpool overwinning met hattrick tegen promovendus in absolute spektakelwedstrijd

Liverpool heeft zich maar op het nippertje verzekerd van puntenverlies in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Promovendus Leeds bood heel wat weerwerk en ging pas in het ultieme slot ten onder. Mohammed Salah was met drie doelpunten man van de match.

De wedstrijd kondigde zich aan als een duel tussen de landskampioen en de nieuwkomer. Leeds, afgelopen seizoen kampioen van de Championship, maakte na zestien jaar zijn terugkeer op het hoogste niveau.

De eerste helft was een waar doelpuntenfestijn, met vijf goals in 33 minuten. Een kortgewiekte Mo Salah opende de score al na vier minuten vanop de stip na hands van Leeds-verdediger Robin Koch. Promovendus Leeds diende Liverpool al snel van antwoord. Jack Harrison tekende met een mooie goal voor de gelijkmaker, nadat Trent-Alexander Arnold en Joe Gomez zich te makkelijk lieten ringeloren.

Het eerste @PremierLeague doelpunt van @LUFC in 16 jaar mag er wezen! 😍 pic.twitter.com/IVM4yDeofc — Play Sports (@playsports) September 12, 2020

Niet veel later was daar alweer Liverpool. Virgil van Dijk buffelde na een corner het leer tegen de netten. Na deze nieuwe achterstand was Leeds niet van slag. Meer zelfs, de jongens van coach Marcelo Bielsa maakten opnieuw gelijk. Spits Patrick Bamford verschalkte op het half uur Alisson Becker nadat nu Virgil van Dijk in de fout ging.

Bamford bracht Leeds opnieuw op gelijke hoogte Foto: Photo News

Uiteindelijk waren het toch The Reds die met een voorsprong de kleedkamer introkken. Salah zorgde met een prinsheerlijk doelpunt na een vrije trap voor de 3-2. Ondanks een achterstand was Leeds zeker niet de minste ploeg in de eerste helft. Het had meer balbezit en gaf meer goede passes dan Liverpool.

Na rust ging het spektakel gewoon door. Leeds voetbalde aanvallend en ging gewoon op zijn elan door. Dit deden ook de Liverpool-verdedigers, zij het in negatieve zin. Door een slechte inworp van Alexander-Arnold kwam Leeds in balbezit, waarop Mateusz Klich Leeds enig mooi langszij bracht, na een perfecte voorzet van Helder Costa.

Na deze gelijkmaker ging Liverpool nog uitdrukkelijk op zoek maar de winnende treffer. Virgil van Dijk kwam tot scoren, maar het doelpunt van de Nederlander werd afgekeurd na een fout van invaller Curtis Jones. Nadat Fabinho in het absolute slot van de wedstrijd foutief tegen de grond werd gewerkt, krijg Liverpool een tweede strafschop. Salah faalde niet en zorgde er met zijn derde van de avond voor dat Liverpool geen valse competitiestart kent. Leeds speelde vrij en vrank, maakte heerlijke treffers en verovert meteen heel wat harten in de Premier League.