Duizenden vrouwen zijn de straat opgegaan in Pakistan uit verontwaardiging over de reactie van een politiechef op de groepsverkrachting van een vrouw. De politieman legde de schuld van het voorval bij het slachtoffer.

Woensdag werden in de stad Lahore twee mannen, een vrouw, en haar kinderen uit hun auto gesleept in Lahore. De daders verkrachtten de moeder in het bijzijn van haar familie, en stalen haar geld en mobiele ...