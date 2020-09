Verschrikkelijke misser breekt KV Mechelen zuur op: in extra tijd onderuit tegen KV Oostende

5.000 uitgelaten fans in het AFAS Stadion zagen na een half zonder voetbal hun KV Mechelen verliezen in de slotseconde. Malinwa en KVO hadden tijdens een matige pot elk hun momenten, maar debutant Hendry kopte in de slotseconde nog de eerste zege voor KVO binnen: 0-1. KV Mechelen blijft achter met 4 op 15, Oostende klimt in het klassement.