Troostplekje in Beek

Bree - Het bestuur van FERM-Beek heeft een ‘troostplekje’ ingericht onder de schaduw van de kerktoren in Beek.

“Meer bepaald in het mooie groene plekje achter de bushalte en de petanquebaan”, vertellen Mia Creemers, Mireille Pouls en An Hendrikx. “Het is een plekje waar je naartoe kan gaan om even stil te staan bij de gebeurtenissen in je leven: het coronavirus heeft immers heel veel impact op ons bestaan. We gaan hier nog bloembollen planten: in het voorjaar worden die dan een symbool van verbondenheid en kracht.”