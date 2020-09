Deen Søren Kragh Andersen wint na late uitval veertiende rit in Tour de France

De Deen Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) heeft de veertiende rit van de Tour de France tussen Clermont-Ferrand en Lyon gewonnen. In een zenuwslopende slotfase in het centrum van Lyon trok het peloton op een lint en sloeg de motor van Andersen op het juiste moment op gang, nadat eerder aanvallen van ploegmaats Tiesj Benoot en Marc Hirshi gecounterd werden. Jasper Stuyven (zesde) en Oliver Naesen (achtste) kwamen te laat, Primoz Roglic blijft in het geel.

Gele trui: Primoz Roglic

Groene trui: Sam Bennett

Bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand? Bora-Hansgrohe had er alle belang bij het tempo hoog te houden in de hoop Sam Bennett op achterstand te fietsen in de strijd om het groen met hun kopman Peter Sagan. Daardoor bleef het tempo in het peloton 194 kilometer lang hoog en werd de langst overblijvende ontsnapper, Stefan Küng, al gevat op tachtig kilometer van de streep. Het ging in één lange lint naar de Côte de la Duchère. Dat klimmetje had Tiesj Benoot uitgekozen voor zijn aanval. Jammer genoeg werd de Belg van Sunweb na enkele kilometers alweer ingerekend.

In een zenuwslopende slotfase door het stadscentrum van Lyon nam Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) over, lieten Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en Greg Van Avermaet (CCC) zich zien, maar was het de Deen Søren Kragh Andersen (Sunweb) die uiteindelijk op twee kilometer van de streep de juiste uitval plaatste.

?? ???? Søren Kragh Andersen claims the win! ??



?? Victoire de Søren Kragh Andersen ! ??#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Og4emyZXTG — Tour de France™ (@LeTour) September 12, 2020

Wie reed zich nog in de kijker? Onze landgenoot Edward Theuns (Trek-Segafredo) ging er samen met Cees Bol (Team Sunweb) al vroeg vandoor, en wisselde later de Nederlander in voor Stefan Küng (FDJ). Na ruim zestig kilometer op kop moest Theuns Küng echter laten gaan. De Zwitser zou later ook voortijdig ingerekend worden door het hoge tempo in het peloton. In dat peloton onderscheidde ook Wout van Aert zich andermaal in dienst van het blok van Jumbo-Visma.

Wat deden de favorieten? De favorieten voor het geel bleven allemaal samen in het peloton. In de laatste zeven kilometer kreeg Richie Porte (Trek-Segafredo) wel materiaalpech, maar hij was snel genoeg bij de pinken om nog aan te pikken bij het peloton.

Verder nog iets dat u moet weten? Het offensief van de mannen van Bora-Hansgrohe fietste Bennett op ruime achterstand, maar had vooral een impact op Caleb Ewan (Lotto-Soudal), die al bij één van de eerste klimmetjes moest afhaken. Hij leek wel nog op weg binnen de tijd aan te komen.

Top tien veertiende rit:

1. Kragh Andersen in 4 uur 28 minuten en 10 seconden

2. Mezgec + 15”

3. Consonni + 15”

4. Sagan + 15”

5. Pedersen + 15”

6. Stuyven + 15”

7. Trentin + 15”

8. Naesen + 15”

9. Colbrelli + 15”

10. Hirschi + 15

Algemeen klassement:

1. Roglic in 61 uur 3 minuten en 0 seconden

2. Pogacar + 44”

3. Bernal + 59”

4. Uran + 1’10”

5. Quintana + 1’12”

6. Lopez +1’31”

7. Yates +1’42”

8. Landa +1’55”

9. Porte +2’06”

10. Mas +2’54”