Een doodnormaal weerbericht op de Australische televisie werd plots een heel stuk spannender toen superster Chris Hemsworth in beeld wandelde. De ‘Thor’-acteur woont al een jaar in de ‘paardenhoofdstad’ van Australië en hielp de weervrouw een kudde paarden te vinden om daarna het weerbericht te presenten. Want wie is daar beter geschikt voor dan de dondergod? “Laten we alles verkeerd uitspreken”, aldus Hemsworth die blij was met de zonnige voorspelling.