Dieter Penninckx, een van de stichters van modegroep FNG (Brantano, Fred en Ginger...) en tevens voorzitter van KV Mechelen, is vrijdag aangehouden en opgesloten in de gevangenis op verdenking van financiële fraude.

In augustus raakte bekend dat de drie stichters van FNG in verdenking werden gesteld van valsheid in geschrifte, valse jaarrekeningen, manipulatie van de beurskoers en het niet willen meewerken aan een ...