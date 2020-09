Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zaterdag op het circuit van Mugello in het Italiaanse Scarperia e San Piero de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Toscane, de negende manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

De Britse regerende wereldkampioen en huidige WK-leider legde zijn snelste ronde in de kwalificaties af in 1:15.144. Hij was daarmee 59 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri ...