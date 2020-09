Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert, frontman van de legendarische Jamaicaanse reggaegroep Toots & the Maytals, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band zaterdag bekendgemaakt op Twitter.

Volgens de korte mededeling overleed Hibbert “vredig” in het bijzijn van zijn familie in een ziekenhuis in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. Een doodsoorzaak is niet meegedeeld. Wel is bekend dat de ...