Agent ontdekt feestje met studenten die besmet zijn met het coronavirus

Een agent in de Amerikaanse staat Ohio kon zijn ogen niet geloven toen hij een studentenfeestje stillegde waar bijna alle aanwezigen besmet waren met het coronavirus. Zo’n twintig mensen waren aanwezig in het huis, toen de agent arriveerde. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, aldus de man in de beelden gemaakt met zijn bodycam wanneer hij ontdekt dat de organisator van het feestje een week eerder positief testte op het coronavirus. “Heeft iedereen het?”