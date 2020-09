Niet voor mensen met spinnenangst: gigantische tarantula verslindt vogel

Niet voor gevoelige kijkertjes: er is een video opgedoken waarin een tarantula, meer bepaald een amazone-roodteenvogelspin, een winterkoninkje smakelijk verorbert. De enorme vogelspin heeft een vogel kunnen vangen die ongeveer even groot is als hijzelf. In de huiveringwekkende video is te zien hoe de spin zijn prooi langzaam maar zeker verslindt.

In de originele post wordt de spin geïdentificeerd als een Goliathvogelspin, een van de grootste spinnen ter wereld. Maar Jason Dunlop van het Museum voor Natuurkunde in het Duitse Leibniz, arachnoloog, is ervan overtuigd dat het een amazone-roodteenvogelspin is, “of toch iets dat er sterk mee verwant is.”

De onderzoeker benadrukt ook dat tarantula's normaal gezien geen vogels opeten. Waar de video is opgenomen is niet geweten.

