In een interview met De Tijd komt KU Leuven-rector Luc Sels nogmaals terug op de zaak-Reuzegom en de kritiek op de houding van de universiteit. Hij is er van overtuigd dat hij de juiste beslissing nam door de studenten niet uit te sluiten.

De dood van Sanda Dia is aan de KU Leuven nog lang niet verteerd en al zeker niet bij rector Luc Sels. In een emotioneel interview verdedigt hij zijn keuzes in de zaak. “De papers die die studenten moesten ...