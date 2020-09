Nederlandse voetbalbond vangt bot bij Frank Rijkaard voor positie van bondscoach, deur staat open voor terugkeer Arjen Robben

De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft Frank Rijkaard benaderd om de fakkel over te nemen als bondscoach, maar de oud-international heeft dat verzoek afgewezen. Ondertussen zet interim-bondscoach Dwight Lodeweges de deur open voor een terugkeer van Arjen Robben (36) bij de nationale ploeg.

Onze zusterkrant De Telegraaf meldt dat Rijkaard gepolst werd voor de positie van bondscoach. Die wordt momenteel tijdelijk ingenomen door Dwight Lodeweges na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona. Rijkaard, die tussen 1998 en 2000 al trainer was van Oranje, wilde echter niet meegaan in het verhaal. Hij heeft afscheid genomen van zijn trainersloopbaan nadat hij in 2013 ontslagen werd als bondscoach van Saoedi-Arabië. Toch hoopt de Nederlandse voetbalbond tegen volgende maand een definitieve opvolger voor Koeman te hebben.

Interimoplossing Dwight Lodeweges haalt intussen dezelfde krant met een opmerkelijke uitspraak. Volgens de Canadese Nederlander staat de deur open voor een terugkeer van ex-international Arjen Robben. De 36-jarige winger had in 2017 zijn afscheid al aangekondigd bij de nationale ploeg, maar is dit seizoen na een sabbatjaar bezig aan een comeback bij zijn eerste club FC Groningen. “We hebben een vrij vaste groep gehad waarmee we EK-kwalificatie hebben afgedwongen. Dat EK is nu uitgesteld”, zegt Lodeweges. “Vervolgens hebben we tegen elkaar gezegd weer met een frisse blik naar eenieder te zullen kijken. Dat geldt nu dus ook voor Arjen Robben.”

Nederland is, zoals Lodeweges aanhaalt, zeker van een plek op het EK volgend jaar. In de Nations League staat Oranje na twee speeldagen op de tweede plek in groep 1 van Divisie A na een zege tegen Polen en een nederlaag tegen Italië.