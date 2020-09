Rolstoeltennisser Joachim Gérard grijpt naast finaleplaatsen in New York: “Het licht ging uit na de eerste set”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 4) is er vrijdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor een finale op de US Open. Hij ging in de halve eindstrijd van het enkel (tweede ronde) met 4-6, 6-1 en 6-3 onderuit tegen het Japanse topreekshoofd Shingo Kunieda (ITF 1). Aansluitend verloor hij ook de halve finale (eerste ronde) van het dubbel aan de zijde van de Amerikaan Casey Ratzlaff tegen de Fransen Stéphane Houdet en Nicolas Peifer (6-2, 6-1).