Alles weten we over penissen en vagina’s, maar er is één lichaamsdeel dat altijd weggestopt en onbesproken blijft. Het meest genderneutrale lichaamsdeel heeft nochtans alles om een hype te worden, vindt darmchirurg Bart Van Geluwe (AZ Groeninge Kortrijk) en dus schreef hij een boek over de aars (*). We plukten er tien opmerkelijke stellingen uit. “Lees alsjeblief niet de krant op het toilet.”