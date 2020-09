Gaan we binnenkort met tricolore vlaggen zwaaien als onze Belgische e-sporters een ander land partij geven? De kans bestaat nu gameontwikkelaar Ubisoft een wereldkampioenschap voor landenteams heeft aangekondigd rond de tactische shooter Rainbow Six Siege. Een doelbewuste keuze om zo het grote publiek warm te maken voor e-sports of competitief gamen.