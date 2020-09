In Sint-Truiden, een van dé broeihaarden van de eerste coronagolf, worden dit weekend alle slachtoffers van het dodelijke virus herdacht. Eén van hen is Anita Schurmans. “Anita was amper 55 jaar en kerngezond voor ze besmet raakte. Tien dagen later was ze dood”, zucht haar man Freddy Swijsen (60).