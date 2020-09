Veertig jaar geleden likte Sporting Hasselt zijn wonden na het enige seizoen in eerste nationale. De club uit de provinciehoofdstad behaalde in de jaargang 1979-1980 een schamele tien punten, nog steeds het laagterecord in de hoogste klasse. Trainer Guy Mangelschots en Bekende Hasselaar Armand Schreurs laten hun licht schijnen over die dramatische jaargang. “In het begin dachten sommigen dat we Europees gingen spelen.”