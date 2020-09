Heers Fietst voor het goede doel

Heers - De sportdienst en sportraad organiseren nu zaterdag (12 september) een coronaproof Heers Fietst, de jaarlijkse fietstocht voor Kom op tegen Kanker.

Alle deelnemers vertrekken aan de gemeentelijke sporthal. De wielertoeristen kunnen tussen 12.30 uur en 14 uur op pad gaan voor een individuele tocht van ongeveer 65 km of 80 km. De familiale fietsers vertrekken om 14 uur in groep voor een ritje van 20 km door de gemeente. “We mogen maximaal met 50 zijn”, zegt Katleen Houben van de sportdienst. “Indien we met meer zijn, wordt de groep opgesplitst. De deelnemers moeten hun mondmasker aandoen bij vertrek en aankomst en moeten de afstandsregels respecteren. Nieuw is dat je de familiale tocht ook individueel, of met je bubbel, kan fietsen vanaf 12.30 uur.”

De deelnameprijs bedraagt 5 euro (volwassenen), kinderen tot 12 jaar hoeven niets te betalen. Twee consumpties en verzekering zijn inbegrepen. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Meer info: sport@heers.be of 0479/29.94.14.

Frank Missotten