Frank Rijkaard is niet beschikbaar voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf werd de 57-jarige Amsterdammer benaderd door de Nederlandse voetbalbond (KNVB) om Ronald Koeman op te volgen.

Rijkaard was tussen 1998 en 2000 al eens bondscoach van Oranje. Hij bedankte de afgelopen zeven jaar voor meerdere functies in de voetballerij. De KNVB is op zoek naar een opvolger van de naar FC Barcelona ...