Homofobe politiepaarden weigeren over zebrapad met regenboogvlag te stappen

In het Engelse Sheffield vond er afgelopen zaterdag een groot protest plaats. De personen aanwezig protesteerden en masse tegen de strikte coronamaatregelen. Om de groep mensen onder controle te houden, werd ook de politie te paard ingeschakeld. Maar hun werking werd gehinderd door een wel erg opmerkelijk object: het ‘gaybrapad’.

Het zebrapad in regenboogkleuren, geschilderd ter ere van PRIDE en een teken van verdraagzaamheid, was een ware doorn in het oog van de paarden in kwestie. De dieren weigerden koppig om het zebrapad te kruisen. De paarden zijn niet homofoob, maar kunnen slechts twee kleuren zien: voor hen leek het zebrapad op een grote plas water - iets waar veel paarden een heilige schrik van hebben.

