Politie staat voor raadsel: meer dan tien paarden dood teruggevonden na rituele slachting

Paardeneigenaars in Frankrijk durven hun dieren ’s nachts amper nog op de weide te laten staan. Onbekenden hebben deze zomer al een tiental dieren gedood en hun ingewanden weggenomen. Vandaag, vrijdag, is een nieuw slachtoffer gevonden in de Loirestreek. En net als bij de andere slachtoffers werd ook nu weer één oor van het paard afgesneden en meegenomen. De politie staat voor een raadsel.