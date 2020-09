BAN Vlaanderen, het Vlaamse netwerk van business angels met hoofdkwartier in Hasselt, heeft vorige week zijn 400ste deal uit de geschiedenis afgerond. “Vooral de inbreng van kennis en ervaring is het grote pluspunt van ons model”, zegt CEO Reginald Vossen (54).

De wieg van BAN Vlaanderen staat in Limburg. Reginald Vossen was er al bij toen in 1998 een netwerk van Limburgse business angels werd opgericht, om vooral startende en jonge ondernemers met financiële ...