Jeroen Piqueur vreest verjaring van onderzoek naar ondergang Optima

Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de failliete Optima Bank, vreest voor de verjaring van het onderzoek naar de ondergang van de bank vier jaar geleden. Dat zegt hij vrijdag in een persbericht, dat hij verstuurt nu zijn spreekverbod van het gerecht afgelopen is. “Waar wacht men nog op? “, zegt Piqueur, die denkt dat het parket het niet tot een proces wil laten komen. “Ik begrijp nog altijd niet waarom de bank in faling ging. Het lijkt wel alsof men er alles aan heeft gedaan om Optima klein te krijgen.”

De Optima Bank ging in 2016 failliet. Voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in ...