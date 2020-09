Ronald Koeman vindt het ‘fantastisch’ dat Lionel Messi weer van de partij is bij Barcelona. “We praten over de beste speler van de wereld. Wie zou hem er niet graag bij willen hebben?”, zei de nieuwe coach van de Spaanse topclub vrijdag.

De Nederlandse trainer sprak voor het eerst in het openbaar sinds de Argentijn besloot nog een jaar bij Barcelona te blijven. “Iedereen is blij dat hij er weer is”, aldus Koeman. “Het is aan ons nu om ...