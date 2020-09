Twee kamers in studententoren toonklaar: “We bouwen één verdieping per vier dagen”

Hasselt -

Zaterdag kunnen studenten die nog een kot zoeken, kennis maken met de 157 koten die de groep XIOR, gespecialiseerd in studentenhuisvesting, optrekt op de PXL-site. Dat is zacht gezegd opmerkelijk want, terwijl op de benedenverdieping de koten quasi afgewerkt zijn, wordt de bovenverdieping, de dertiende etage, nog gebouwd. Tegen de tweede open kot dag op 10 oktober is de hele bouw quasi afgewerkt.