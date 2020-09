Hoe gevaarlijk is het vaccin tegen corona? Onze reporter doet de test

Hasselt -

Wereldwijd hebben bedrijven de eindsprint ingezet naar de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Ook Janssen Pharmaceutica heeft zich in de wedloop gemengd. Onze reporter kreeg er in juli als een van de eersten een testvaccin tegen corona ingeënt. “Volgend jaar zal ik weten wat mijn bijdrage was aan de redding van de wereld. Ik heb in ieder geval niets gevoeld.”