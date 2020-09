Van “moedige beslissing” tot “zwaar ontgoocheld”: uiteenlopende reacties over Groene Delle

Hasselt -

Voka - Kvk Limburg en VKW Limburg zijn “zwaar ontgoocheld” dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan rond de Groene Delle heeft stopgezet. De werkgeversorganisaties houden de voltallige Vlaamse regering verantwoordelijk “voor het vergooien van de opportuniteit om duurzame bedrijvigheid mogelijk te maken in Limburg”. “Blijkbaar is werkgelegenheid in tijden van crisis van ondergeschikt belang voor deze regering”, zeggen Johann Leten en Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurders van Voka - KvK Limburg en VKW Limburg.