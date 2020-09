Tongeren -

In de ondergrondse Q-parking in de Clarissenstraat is vrijdagnamiddag een auto tegen een betonnen muurtje gebotst. De auto en het muurtje raakten zwaar beschadigd. Waarom de bestuurster de controle over haar auto verloor, is onduidelijk. Het ongeval gebeurde op een nagenoeg lege -2 waardoor de andere mensen die hun auto in parkeergarage hadden staan er geen hinder van ondervonden. De politie deed de vaststellingen.