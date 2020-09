Klacht van Stan Van Samang is niet eerste klacht van BV over circulerende naaktfoto’s

De klacht die zanger Stan Van Samang heeft ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter omdat er naaktbeelden van hem circuleren, is niet de eerste klacht in zijn soort. Meer dan een jaar geleden heeft een andere BV al klacht ingediend bij het parket Halle-Vilvoorde omdat ook van hem intieme foto’s waren verspreid. Dat heeft persagentschap Belga uit betrouwbare bron vernomen. Dat onderzoek zou nog steeds lopen, al is het niet duidelijk of er een rechtstreeks of onrechtstreeks verband is met de gelekte foto’s van Stan Van Samang en nog twee andere BV’s.