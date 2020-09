Vijfde etappe Tirreno-Adriatico: ritwinst en leiderstrui voor Simon Yates, Van der Poel ganse dag in de aanval

In de Tirreno stond de vijfde etappe op het programma, met aankomst op de lastige klim naar de Sassotetto. Mathieu van der Poel reed een ganse dag voorop maar werd in de slotklim ingerekend. Simon Yates toonde zich de beste en neemt de leiderstrui over van de Canadees Michael Woods.

Tien leiders kozen al vroeg het hazenpad. Daarbij ook Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen wilde er duidelijk een serieuze training van maken en toonde zich de meest bedrijvige in de kopgroep. Ook de Noor Carl Frederik Hagen (Lotto-Soudal) maakte deel uit van de vlucht, net als de Italiaan Giovanni Visconti die een tijdlang virtueel in de blauwe leiderstrui reed.

Voor de ritzege kwamen de vluchters echter nooit in aanmerking. De troepen van Mitchelton-Scott en EF Education First hielden het tempo strak. De Sassotetto, een klim van veertien kilometer aan zes procent gemiddeld, zou de beslissing moeten brengen. Geen dooddoener maar wel voldoende om voor afscheiding te zorgen.

Mathieu van der Poel reed een ganse dag in de aanval. Foto: AP

Ook de kopgroep spatte vooraan uiteen met een toch wel indrukwekkende Mathieu van der Poel. Maar nog voor de start van de slotklim waren de vluchters eraan voor de moeite. Vincenzo Nibali was de eerste aanvaller op de Sassotetto maar werd al snel terug tot de orde geroepen. Jakob Fuglsang was een zelfde lot beschoren.

Op iets meer dan vier kilometer werd het ernstig met een aanval van Simon Yates. Leider Michael Woods kreeg de kloof niet meteen gedicht, hij moest even later ook de andere favorieten laten rijden. We zouden dus een nieuwe leider krijgen. Majka, Thomas, Vlasov en Masnada probeerden nog de kloof te dichten. Tevergeefs. Ritzege Yates, Thomas en Majka werden twee en drie op meer dan dertig seconden.