Sint-Truiden -

Dieven pleegden donderdag een inbraak in een gebouw op de Gorsemweg en konden drank buitmaken. Dat werd om 22.10 uur vastgesteld. Vrijdagochtend kreeg de politie ook twee meldingen van inbraakpogingen, maar de daders kregen in beide gevallen het geviseerde raam niet open. De feiten deden zich voor op de Hasseltsesteenweg en in de Kortenbosstraat.