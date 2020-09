Dief steelt gsm via list met krant in Maaseik

Maaseik -

Een gauwdief kon donderdagnamiddag via een list een gsm stelen. De dader trok naar de Markt in Maaseik waar hij zijn slachtoffer uitzocht. Die zat op een terras met de gsm op tafel. De dief gebruikte een krant om zogezegd informatie te vragen. Deze krant werd op de telefoon gelegd waarna hij kon toeslaan en alles meenemen. De feiten zijn te zijn op de camerabeelden en vlak na de feiten was de politie ter plaatse. Zij voerden een patrouille uit, maar konden de verdachte niet meer aantreffen.