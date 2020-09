Bejaarde man uit vliegtuig gezet omdat hij stewardess vraagt haar mondmasker weer op te zetten

Het internet staat bol met video’s van woedende personen die weigeren een mondmasker op te zetten en hardhandig uit supermarkten, vliegtuigen en andere plaatsen gezet worden. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn: ook wanneer je correct je mondmasker draagt, kan je uit het vliegtuig gezet worden. Het overkwam een oudere man uit Florida, die uit het vliegtuig werd gezet nadat hij commentaar leverde op een stewardess die haar mondmasker niet correct droeg.

De stewardess van Allegiant Air begon aan de obligatoire veiligheidsinstructies, maar was door haar mondmasker niet goed verstaanbaar. Daarom zette ze haar masker even af, om verder te kunnen gaan met de aankondigingen. Dat zinde de bejaarde man niet en hij riep haar toe: “Om te beginnen zou je dat f*cking masker moeten opzetten.” Omdat de vrouw ongestoord verder ging, bleef hij commentaar geven. Dat werkte de stewardess intussen zo op de heupen, dat ze besloot om de man uit het vliegtuig te gooien. Allegiant Air verklaart dat de man werd buitengegooid omdat hij de veiligheidsinstructies stoorde. Op de videobeelden is te zien hoe de man naar buiten wordt gewerkt door het personeel van de vliegtuigmaatschappij. Veel medepassagiers zijn duidelijk niet akkoord met de behandeling van de man en uiten hun ongenoegen tegen het cabinepersoneel.

Ook op sociale media krijgt de vliegtuigmaatschappij de wind van voren. Het is volgens heel wat Twitteraars namelijk niet de eerste keer dat het cabinepersoneel de maatregelen van de luchtvaartmaatschappij met de voeten treedt. Hoe en of de man uiteindelijk op zijn bestemming is geraakt, is niet duidelijk.

