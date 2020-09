Gevaarlijke verharding Oude Tramweg na drie dagen aangepast

Hoeselt - Vrijdagnamiddag, amper drie dagen nadat de fel bekritiseerde verharding in porfier op de Oude Tramweg tussen Hern en Schalkhoven was aangebracht, worden al verbeteringswerken uitgevoerd.

Schepen van openbare Bert Vertessen (N-VA-Nieuw): “Het was de bedoeling bovenop de veldweg een toplaag aan te brengen van maximaal 8 cm en niet de twintig tot dertig centimeter die er dinsdag 8 september is gelegd. Tussen toplaag en aangrenzend gras was er dan een hoogteverschil van wel minstens tien centimeter en vaak zelfs hoger. Omdat zo’n wegrand fietsongevallen zou veroorzaken hebben we besloten de pas aangelegde porfierlaag plat te walsen. Die werken gebeuren nu. Maandag is de oude Tramweg weer opnieuw berijdbaar door fietsers”.

Een groot deel van de rest van de Oude Tramweg was al aangelegd met verhard materiaal. We merkten vrijdagnamiddag dat op dat deel Tramweg al meerdere Hoeselaren met hun auto reden. Wat ook niet de eerste bedoeling is van een verkavelingsweg die deel uit maakt van een wandel- of fietsroutenetwerk.