Aantal besmettingen stijgt voort: “Aan dit tempo zitten we over 2 weken boven 1.000 per dag”

In een week tijd is het gemiddelde aantal coronabesmettingen opnieuw met 22 procent gestegen. Op maandag 7 september waren er zelfs 847 gevallen, zo blijkt uit cijfers van Sciensano. “Zeer waarschijnlijk moeten er ook nog wat bijkomen voor die dag”, zegt bio-informaticus Bart Mesuere (UGent). “Aan dit tempo zitten we over twee weken opnieuw boven de 1.000 besmettingen per dag.” “Komt het virus opnieuw op topsnelheid, dan kunnen de cijfers zelfs om de drie dagen tijd verdubbelen”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.