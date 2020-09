“Eiffeltoren is toeristische trekpleister waar meest over wordt geklaagd”

Van alle bekende toeristische trekpleisters wereldwijd blijkt de Eiffeltoren de meest teleurstellende te zijn. Dat wijst een studie uit die recensies op TripAdvisor onder de loep nam.

De Eiffeltoren is een van de belangrijkste monumenten wereldwijd en bij een bezoekje aan Parijs kun je er dus ook niet omheen. Toch lijkt dat voor veel bezoekers met een sisser af te lopen, want het regent negatieve recensies over de bekende trekpleister op TripAdvisor. Uit een studie van de Britse website Uswitch blijkt dat de Eiffeltoren wereldwijd de meest bekritiseerde attractie is. Er werd daarvoor wel enkel gekeken naar de Engelstalige recensies.

De Eiffeltoren wordt in het lijstje gevolgd door het Colosseum in Rome, de Big Ben in Londen, de piramides van Giza in Egypte, het Vrijheidsbeeld in New York, het Hollywood-teken in Los Angeles, het Sydney Opera House, de Taj Mahal in India, de Berlijnse Muur en de South Rim van de Grand Canyon in de VS.

Om tot die ranglijst te komen, werden telkens per monument de eerste vijftig pagina’s met slechte recensies doorgespit. Daarbij werd het aantal woorden geteld en hoeveel tijd het schrijven van de reactie in beslag zou hebben genomen. Met die formule kwam de Eiffeltoren als eerste uit de bus met 19.3030 negatieve beoordelingen waar 24.129 minuten of 402 werd aan getypt.