Ontdek alles over het huidige voetbalseizoen in onze Limburgse Voetbalgids

Voetbalschoenen gepoetst? Check. Kousen en scheenbeschermers klaar? Check. Extra mondmasker in de kabas? Check. Ook het voetbal in de lagere reeksen staat op zijn kop. Het coronavirus loopt in de aanval en schiet jammer genoeg nog elke dag raak. Dat hebben we geweten. Daarom verschijnt uw Limburgse voetbalgids ook later dan gepland, want de start van het nieuwe seizoen werd uitgesteld en gespreid.